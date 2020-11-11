Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda düzenlenen Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

YARGITAY'IN FARKLI GÖRÜŞLERİ VAR

Gül nafaka ilişkin soruya, "Nafaka konusunda yasal düzenleme gerekiyorsa bu çatı Meclis olacaktır. Haberde geçtiği gibi şu kadar yıl, bu kadar yıl diye bir düşüncesi asla yok. Herkesin her akademisyenlerin uygulayıcıların Yargıtay'ın farklı görüşleri var. Bu konuların hepsi değerlendiriliyor. Ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine dönük hiçbir faaliyeti, adımın hükümet, parti olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa pozitif anlamda daha iyi noktada her türlü iyileştirme olabilir" diye konuştu.

Gül, çocuk icrasına yönelik soruya, "Biz kendi çocuğunu görmek için niye harç ödesin yaklaşımındayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. Kendi çocuğunu asli görmesi, harcın kaldırılması konusunda çalışmamız var" diye konuştu.