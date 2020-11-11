Buz pistini yakan sanık: Hakkımı alamadım, yaktım
|11 Kasım 2020 09:08
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Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Özbal çifti bunu kabul etmeyince Parlak da 14 Nisan 2020 günü yanına aldığı bir miktar benzin ve pompalı tüfekle tesise gitti. Camı kırarak içeri giren Parlak, karşısına çıkan İsmail Ahmet Özbal'a ateş etti, ancak Özbal yaralanmadı. Parlak içeride Özbal ve eşinin bulunduğunu bilmesine rağmen işyerinin farklı noktalarına benzin dökerek yaktı. Tutuklanan Parlak hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'O DIŞARIDAYKEN HAYATIMIZ TEHLİKEDE'
Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ümit Yaşar Parlak, "Benim müştekilerden dönemin parasıyla yaklaşık 600 bin TL alacağım vardı. Birçok yere başvurdum. Ancak yapamayınca en son burayı yakmaya karar verdim" dedi.
Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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