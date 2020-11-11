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DGS için ek tercih alınacak

ÖSYM sosyal medyadan 2020 DGS ek tercih alınacağının açıklamasını yaptı
 11 Kasım 2020 09:12
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DGS için ek tercih alınacak

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

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