DGS için ek tercih alınacak
ÖSYM sosyal medyadan 2020 DGS ek tercih alınacağının açıklamasını yaptı
|11 Kasım 2020 09:12
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ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:
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