1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak
 11 Kasım 2020 09:21
+Aa- Yazdır
Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.

Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak
11 Kasım 2020 09:22		 11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
11 Kasım 2020 06:00
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
11 Kasım 2020 00:48		 TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
11 Kasım 2020 00:06
Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor
10 Kasım 2020 23:47		 PTT'den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
10 Kasım 2020 23:36
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
10 Kasım 2020 22:23		 İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
10 Kasım 2020 20:41
Çocuk dostu yayınlara destek geliyor
10 Kasım 2020 20:35		 Bu ilde açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi
10 Kasım 2020 19:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - Dolar güne düşüşle başladı09:41 - Bakan Akar, Karabağ'ın işgalden kurtarılması törenine katıldı09:22 - Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak09:22 - BDDK'dan normalleşme adımı09:21 - Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak09:20 - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı
09:12 - DGS için ek tercih alınacak09:08 - Buz pistini yakan sanık: Hakkımı alamadım, yaktım09:07 - Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması09:05 - Mardin'in çöpleri onların sırtında: Kadrolu eşekler09:01 - Yargı reformu için Bilim Kurulu08:54 - Benzine zam geliyor
08:45 - AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı08:45 - WhatsApp'ta alışveriş dönemi08:37 - 'Borcum var' diyerek canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı08:29 - Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma08:26 - Tüketiciye 'gramaj' oyunu
08:24 - Kaçırılıdıkları düşünülen yaşlı çift, sulama kanalına ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşı müjdesi ile düşüşe geçen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
Benzine zam geliyor
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
Küre ittifakı panikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayda su bulundu 5
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1
kornayı basılı tutan sürücü 2
Merkür ve Mars retrosu 1
covid 19 tedbirleri 2
ecram 1
çiğ süt emmiş olmak 3
zilhicce 1
Binali Yıldırım 3
yanlış söylenen atasözleri 8
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam