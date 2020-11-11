1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak

TCDD'ye ait Halkalı - Gebze arası Marmaray hattında 43 istasyonda, İstanbul - Ankara - Konya Yüksek Hızlı Tren hattında 9 istasyonda, Sincan - Kayaş arası Başkentray hattında 24 istasyonda toplam 3 bin 500 metrekare alanın reklam amaçlı işletilmesi için kiralanmasına yönelik ihaleye çıkılacak
 11 Kasım 2020 09:22
+Aa- Yazdır
Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak

Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere kiralanması için ihaleye çıkılacak.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığı Merkez Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, TCDD'ye ait Halkalı - Gebze arası Marmaray hattında 43 istasyonda 3 bin metrekare, İstanbul - Ankara - Konya Yüksek Hızlı Tren hattında 9 istasyonda 250 metrekare, Sincan - Kayaş arası Başkentray hattında (ATG Gar hariç) 24 istasyonda 250 metrekare olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekare alan reklam amaçlı işletilmek üzere yıllık KDV hariç 3 milyon 150 bin lira muhammen bedel üzerinden "kapalı teklif" usulüne göre kiralanacak.

İhale 26 Kasım'da yapılacak. Kiralama işi için yer teslim tarihinden itibaren 10 yıl geçerli sözleşme akdedilecek. İhaleye katılacak isteklilerden geçici teminat bedeli 94 bin 500 lira alınacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak
11 Kasım 2020 09:21		 11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
11 Kasım 2020 06:00
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
11 Kasım 2020 00:48		 TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
11 Kasım 2020 00:06
Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor
10 Kasım 2020 23:47		 PTT'den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
10 Kasım 2020 23:36
İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
10 Kasım 2020 22:23		 İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
10 Kasım 2020 20:41
Çocuk dostu yayınlara destek geliyor
10 Kasım 2020 20:35		 Bu ilde açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi
10 Kasım 2020 19:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - Dolar güne düşüşle başladı09:41 - Bakan Akar, Karabağ'ın işgalden kurtarılması törenine katıldı09:22 - Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak09:22 - BDDK'dan normalleşme adımı09:21 - Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak09:20 - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı
09:12 - DGS için ek tercih alınacak09:08 - Buz pistini yakan sanık: Hakkımı alamadım, yaktım09:07 - Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması09:05 - Mardin'in çöpleri onların sırtında: Kadrolu eşekler09:01 - Yargı reformu için Bilim Kurulu08:54 - Benzine zam geliyor
08:45 - AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı08:45 - WhatsApp'ta alışveriş dönemi08:37 - 'Borcum var' diyerek canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı08:29 - Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma08:26 - Tüketiciye 'gramaj' oyunu
08:24 - Kaçırılıdıkları düşünülen yaşlı çift, sulama kanalına ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşı müjdesi ile düşüşe geçen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
Benzine zam geliyor
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
Küre ittifakı panikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil kil 1
tekin siper 1
Yürü be koçum kim tutar seni 3
kıyı bankacılığı 1
coronayı yüzde 90 durduran aşının geliştirilmesi 2
ticari banka 1
iman 1
dolar kuru 1
Ağzıyla kuş tutsa bile 3
Binali Yıldırım 3
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam