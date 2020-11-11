1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.
 11 Kasım 2020 09:22
+Aa- Yazdır
BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tüketiciye 'gramaj' oyunu
11 Kasım 2020 08:26		 Erken teşhisle kesintisiz üretim
11 Kasım 2020 08:19
Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi
10 Kasım 2020 20:44		 Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
10 Kasım 2020 19:03
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Kasım 2020 10:02		 Savunmanın ilk sanal fuarı açıldı
10 Kasım 2020 06:40
200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
09 Kasım 2020 22:38		 O ilde hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor
09 Kasım 2020 14:08
Borcuna en sadık il Hakkari
09 Kasım 2020 11:16		 ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme
09 Kasım 2020 10:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - Dolar güne düşüşle başladı09:41 - Bakan Akar, Karabağ'ın işgalden kurtarılması törenine katıldı09:22 - Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak09:22 - BDDK'dan normalleşme adımı09:21 - Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak09:20 - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı
09:12 - DGS için ek tercih alınacak09:08 - Buz pistini yakan sanık: Hakkımı alamadım, yaktım09:07 - Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması09:05 - Mardin'in çöpleri onların sırtında: Kadrolu eşekler09:01 - Yargı reformu için Bilim Kurulu08:54 - Benzine zam geliyor
08:45 - AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı08:45 - WhatsApp'ta alışveriş dönemi08:37 - 'Borcum var' diyerek canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı08:29 - Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma08:26 - Tüketiciye 'gramaj' oyunu
08:24 - Kaçırılıdıkları düşünülen yaşlı çift, sulama kanalına ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Aşı müjdesi ile düşüşe geçen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
Benzine zam geliyor
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
Küre ittifakı panikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iman 1
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı 2
murat övünç'ün mal varlığı 3
kara fatma 4
Binali Yıldırım 3
seciye 2
kafur 1
Kütüphane faresi 2
football manager 2021 2
max kruse 3
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam