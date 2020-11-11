BDDK'dan normalleşme adımı
BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.
|11 Kasım 2020 09:22
|+Aa- Yazdır
BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tüketiciye 'gramaj' oyunu
11 Kasım 2020 08:26
|Erken teşhisle kesintisiz üretim
11 Kasım 2020 08:19
|Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi
10 Kasım 2020 20:44
|Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
10 Kasım 2020 19:03
|Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Kasım 2020 10:02
|Savunmanın ilk sanal fuarı açıldı
10 Kasım 2020 06:40
|200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
09 Kasım 2020 22:38
|O ilde hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor
09 Kasım 2020 14:08
|Borcuna en sadık il Hakkari
09 Kasım 2020 11:16
|ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme
09 Kasım 2020 10:18