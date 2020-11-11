BDDK kararı sonrası dolar düşüşte

11 KASIM 2020 TARİHLİ ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI Resmi Gazete'de 11 Kasım 2020 tarihli çok sayıda atama kararları yayımlandı. Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kuruma atama gerçekleştirildi.