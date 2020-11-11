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İzmir depreminde yıkılan Apartman için 'çatlaklar boyayla kapatıldı' iddiası

İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi.
 11 Kasım 2020 09:56
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İzmir depreminde yıkılan Apartman için 'çatlaklar boyayla kapatıldı' iddiası

Ege Denizi'nde İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, AFAD'ın büyüklüğünü 6.6 olarak duyurduğu depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı.

Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. 24 kişi, sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.

"ÇATLAKLAR BOYA İLE KAPATILDI" İDDİASI

24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi.

Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan E.D (62), "Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı" dedi.

"MEĞERSE TABUTUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUZ"

Deprem anında parkta olduğunu belirten E.D, "B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar" diye konuştu.

Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan E.D, "İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250-300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.
DHA
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