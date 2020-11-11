Belediye başkanı 'immün plazma' bağışı için evleri dolaşıyor
|11 Kasım 2020 10:00
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Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan hastaları evlerinde ziyaret ederek "immün plazma" bağışında bulunmalarını istiyor.
Ensari, beraberindeki Muradiye Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay ile Kovid-19'u yenen ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ediyor.
Vatandaşlarla görüşerek onlardan immün plazma bağışında bulunmalarını isteyen Ensari, ikna ettiği kişileri de belediyeye ait araçla Van'daki Kızılay Kan Merkezine ulaştırarak bağışta bulunmalarını sağlıyor.
Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların immün plazma bağışı konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Hastalığı atlatanları, yaşam mücadelesi veren Kovid-19 hastalarının tedavisi için gerekli olan plazma bağışında bulunmaları için ziyaret ettiklerini anlatan Ensari, şunları kaydetti:
"İkna ettiğimiz vatandaşlarımızı belediyemizin araçlarıyla Van'a götürüp bağışta bulunmalarını sağlıyoruz. Sonra tekrar evine bırakıyoruz. Ayrıca Çaldıran Belediyesi ve Kaymakamlık olarak Muradiye Kızılay Şubesinin öncülüğünde 2 kan bağış aracı getirdik. Vatandaşlarımız burada kan bağışında bulunuyorlar. "
Kovid-19'u atlatan hastalardan Cansu Çiçek, "Belediye başkanımız evimize gelip ziyaret etti. Diğer hastalarımıza umut olmak için belediyemiz öncülüğünde Van'a gidip plazma bağışında bulunacağız." dedi.
On dört günlük karantina sürecinin ardından iyileştiğini belirten Serhat Acar da diğer hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunacağını ifade etti.
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