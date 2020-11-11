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Kamyonunun çarptığı İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanı hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
|11 Kasım 2020 10:14
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Recep A. idaresindeki 34 ER 3136 plakalı kamyon, Türbe Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Osman Gök'ün kullandığı bisiklete çarptı.
Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü Gök, ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Gök'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Recep A, gözaltına alındı.
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