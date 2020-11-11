Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Karataş'ta tanker kazasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
|11 Kasım 2020 11:33
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü
11 Kasım 2020 13:07
|Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı
11 Kasım 2020 13:01
|Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
11 Kasım 2020 12:24
|'Trabzonspor' paylaşımından eski CHP'li İlayda Kılınç hakkında iddianame
11 Kasım 2020 11:39
|Aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı
11 Kasım 2020 11:24
|Antalya'da aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı
11 Kasım 2020 10:59
|Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu
11 Kasım 2020 10:56
|Otobüste mide bulandıran olay! Sapığın savunması 'pes' dedirtti
11 Kasım 2020 10:46
|Maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı
11 Kasım 2020 10:43
|Yıldırım-4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
11 Kasım 2020 10:43