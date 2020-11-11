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Vali'den işsizlik yorumu: Mesele işsizlik değil iş beğenmezliktir

İşsizlikle ilgili analizlerde bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Her işi yapan hiçbir iş yapamaz, mesele işsizlik değil; mesleksizlik, iş beğenmezliktir" dedi.
 11 Kasım 2020 10:35
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Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yılın ahileri ile usta, kalfa, çırakların da ödüllendirilmesi kapsamında bir program düzenledi.

'Mesleki Eğitim Seferberliği Programı' adıyla düzenlenen programda, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve ticaret ve meslek odaları başkanları açıklamalarda bulundu.

"DEVLETİN SUNDUĞU İMKANLAR MUHTEŞEM"

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, 5 aydır görev yaptığı Diyarbakır'da en çok talebin iş ile ilgili geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Devletin sunduğu imkanlar o kadar muhteşem ki bunu eğer biz doğru şekilde halka, esnafa, işverene, sanayicilerimize indirirsek gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek biz mesleki eğitim meselesini çözeriz.

"HER İŞİ YAPAN, HİÇBİR İŞİ YAPAMAZ"

5 aydır Diyarbakır'dayım, en çok talep iş konusunda geliyor. Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın?' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz.

İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir mesleğiniz olur, o mesleğin peşinde koşarsınız. Bu 'Her işi yaparım' diyen arkadaşları alacağız, mutlaka bir meslek sahibi yani altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş bulurken kolay iş bulsun.

"MESELE İŞ BEĞENMEZLİKTİR"

Sanayiciler nitelikli işçi bulamadıkları için dert yanıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnaf ise çırak bile bulamadığını söylüyor. Sokaklar işsiz dolu, peki bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir. Onun için işsizlerimize meslek öğretmek durumundayız."

"MESLEKİ EĞİTİM MESELESİ, MEMLEKET MESELESİ"

Vali Karaloğlu, mesleki eğitimin önemine değindi. Mesleki eğitimin önemini halka yeterince anlatılamadığına söyleyen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"'Mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi' diye bir slogan vardı. Ben çok severim bu sloganı. Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz, çözemedik.

En çok ihtiyaç duyduğumuz ara insan gücüydü. Bizde herkes general olmak istiyor ama savaşları generallerden çok askerler kazanır. Bizim alanda çalışacak, alanda mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var.

"EĞİTİM REFORMUNU TOPLUMA ANLATAMADIK"

Özellikle 4+4+4 sistemine geçildikten sonra zorunlu eğitimin 12 yıla çıktıktan sonra eğitim alanında çok büyük reformlar yapıldı. Bana göre yapılan en büyük reform, mesleki eğitimde çıraklık eğitiminin örgün eğitime alınarak zorunlu eğitim sayılması meselesidir.

Maalesef toplum tam olarak farkına varmadı. Belki kabahat bizde, yöneticilerde; bunu topluma, esnafa, sanayicilerimize çok iyi anlatamadık. Rakamlara baktığımızda Diyarbakır'da da anlatamadığımız görülüyor.

Geçen yıl Antalya'da buna benzer çalışma yaptık. Bir önceki sene çıraklık eğitim merkezine devam eden öğrenci sayımız 1000 iken, geçen sene 7 bine çıkmıştı. Şimdi ben aynı patlamayı ve daha büyüğünü Diyarbakır'da bekliyorum."

DHA
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