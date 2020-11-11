Selman Öğüt 'kovulma' iddialarını yalanladı
Selman Ögüt, sosyal medya hesabından görevine son verilmediğini, daha cazip bir teklif doğrultusunda başka kuruma geçeceğini açıkladı.
|11 Kasım 2020 11:08
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Dün bazı internet sitelerinde Medipol Üniversitesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt hakkında görev yaptığı üniversitede görevine son verildiğine dair haberler yer almıştır.
Selman Ögüt, sosyal medya hesabından görevine son verilmediğini, daha cazip bir teklif doğrultusunda başka kuruma geçeceğini açıkladı.
Selman Öğüt'ün açıklaması:
Yalan borsası Hakan Atilladan sonra benim üzerimden gitmiş dün gece. Hukuk danışmanlığı ve avukatlık görevlerim beni hayli yoruyor. Ama akademiden kopamıyorum. Daha iyi bir teklif dolayısıyla başka bir kuruma geçiyorum. Hevesiniz kursağınızda kaldı yalancılar, kusura bakmayın
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