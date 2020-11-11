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İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da artıyor

Bu yılın 10 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adetlik satış yapıldı. Online otomotiv pazarındaki yüzde 53,1'lik artış baz alındığında, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükseldi- Ekim ayında satılan araçların yüzde 25'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini de 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu
 11 Kasım 2020 11:12
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İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da artıyor

- İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ekim ayı sonu itibarıyla 1,8 milyona satış yapılırken, ekim ayında, ikinci el araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 4, 2019 yılının aralık ayına göre de yüzde 53,1 artış belirlendi.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Geçen senenin aynı ayına göre satışlarda yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedilmişti.

- İlana çıkan araçların yüzde 61'i satıldı

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 97 yükselişle 339 bin 601 adet seviyesinde belirlendi.

Söz konusu ayda ilana çıkan araçların yüzde 61'i satıldı.

- Binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 70 bin 600 adetlik satış ve yüzde 41 payla C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 25'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 30'unu da 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

Ayrıca en çok satış artışın geçen aya göre yüzde 66 ile 1 yaş araçlarda gerçekleşti.

- 50 bin TL'lik aracın fiyatı 76 bin 550 TL oldu

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

Ekimde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 4 ve "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 53,1 artış belirlendi.

Başka bir ifadeyle, söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükselmiş oldu.

- İlk 10 aylık dönemde satışlar yüzde 26 yükseldi

Bu yılın on aylık döneminde (Ocak-Ekim 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adet satış yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde 1 milyon 430 bin 845 adet satış gerçekleşmişti. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Ocak-Ekim döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

- İnternetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Bir İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.
Anadolu Ajansı
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