1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bütçesi Bütçe Komisyonunda

Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı
 11 Kasım 2020 11:25
+Aa- Yazdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bütçesi Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Dünkü seçimde Komisyon Başkanlığı görevini üstlendiğini anımsatan Yılmaz, bu dönemin başarılı hizmetlere vesile olması temennisini dile getirdi.

Görüşmelerde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması
11 Kasım 2020 09:07		 Yargı reformu için Bilim Kurulu
11 Kasım 2020 09:01
Deprem komisyonunda koronavirüs depremi
11 Kasım 2020 07:15		 TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu
10 Kasım 2020 19:16
'2021 yılında üreticilerimize 1 milyar lira ek ödeme ayırdık'
05 Kasım 2020 12:30		 'Geç yatıyoruz geç kalkıyoruz'
04 Kasım 2020 08:36
Bakan Selçuk, en düşük öğretmen maaşını açıkladı
03 Kasım 2020 12:20		 Bakan Ersoy: Ağzımdan rüşvet kelimesi çıkmadı
02 Kasım 2020 22:01
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
28 Ekim 2020 11:02		 2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
27 Ekim 2020 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü13:07 - Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü13:03 - HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek13:01 - Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı12:59 - 'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'12:54 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
12:51 - Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı12:37 - Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası12:34 - 'Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor'12:31 - Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü12:27 - Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık12:24 - Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
12:17 - Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada12:06 - BDDK kararı sonrası dolar düşüşte12:04 - AYM, darbeye karşı koyanlara ceza muafiyetinin iptalini reddetti12:00 - Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükselmiştir11:55 - 'Önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevası'
11:42 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine zam geliyor
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 tedbirleri 1
hülagu han 2
berat albayrak'ın instagram sayfasını da kapatması 3
memurlar net gece tayfası 10
08.11.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 1
kıyı bankacılığı 1
selman öğüt'ün medipol üniversitesinden kovulması 2
dalgalı kur sistemi 1
ayda su bulundu 5
sana beyin alacam 3
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam