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Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'ara tatil' açıklamasında bulundu.
 11 Kasım 2020 11:27
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Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, okullarda ara tatil dönemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların okulda kendisini gördüğünde, "Hocam, ara tatil olacak mı?" diye sorduklarını aktaran Selçuk, "Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.

Memurlar.Net
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