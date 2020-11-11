Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
|11 Kasım 2020 11:27
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, okullarda ara tatil dönemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çocukların okulda kendisini gördüğünde, "Hocam, ara tatil olacak mı?" diye sorduklarını aktaran Selçuk, "Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.
Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020
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