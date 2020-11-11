1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülen eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
 11 Kasım 2020 11:42
+Aa- Yazdır
Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülen eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık eski binbaşı Adnan H. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Adnan H, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını iddia eden Adnan H, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı
11 Kasım 2020 12:51		 Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası
11 Kasım 2020 12:37
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
10 Kasım 2020 22:57		 Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu
10 Kasım 2020 19:40
Firari FETÖ'cü kömür silolarında yakalandı
10 Kasım 2020 18:21		 Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
10 Kasım 2020 17:48
Eylem hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi
10 Kasım 2020 17:41		 Bank Asya'nın kurucu ortağı Kamil Yavuz M. tutuklandı
10 Kasım 2020 17:02
Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası
10 Kasım 2020 16:08		 Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası
10 Kasım 2020 14:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü13:07 - Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü13:03 - HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek13:01 - Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı12:59 - 'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'12:54 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
12:51 - Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı12:37 - Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası12:34 - 'Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor'12:31 - Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü12:27 - Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık12:24 - Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
12:17 - Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada12:06 - BDDK kararı sonrası dolar düşüşte12:04 - AYM, darbeye karşı koyanlara ceza muafiyetinin iptalini reddetti12:00 - Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükselmiştir11:55 - 'Önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevası'
11:42 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine zam geliyor
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
standart sapma 1
doğalgaz kullanmayan insan 3
tadil-i erkan 1
cenazelerini akbabalara yediren halk 1
Namaz 1
kara fatma 4
şerife bacı 1
Islak banyo terlikleri 9
izmir'de ev kiralarının yüzde 25 zamlanması 4
covid-19'un türkiye genelinde aşırı yayılması 4
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam