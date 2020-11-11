'Önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevası'
|11 Kasım 2020 11:55
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;
(Avrupa'da İslam'a saldırılar)
Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır.
(ABD'deki başkanlık seçimleri) Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz
Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Bizim için önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevasıdır. Yine temkinli tedbirli ve kuşkulu bekleyişimizi olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Biden geçmişteki sözleri çelişkileri mesafeli tutumları iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.
Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.
Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.
Kampanyaya Türkiye'den de katılan ortaya çıktı.
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