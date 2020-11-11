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Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükselmiştir

EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir
 11 Kasım 2020 12:00
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Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükselmiştir

EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir

Anadolu Ajansı
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