Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
|11 Kasım 2020 12:24
|+Aa- Yazdır
Ankara merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen bir grubu takibe aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabaha karşı Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde, 12 tabanca, bu silahlara ait 12 şarjör ve çok sayıda değişik çap ve markada mühimmat ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü
11 Kasım 2020 13:07
|Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı
11 Kasım 2020 13:01
|'Trabzonspor' paylaşımından eski CHP'li İlayda Kılınç hakkında iddianame
11 Kasım 2020 11:39
|Karataş'ta tanker kazasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
11 Kasım 2020 11:33
|Aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı
11 Kasım 2020 11:24
|Antalya'da aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı
11 Kasım 2020 10:59
|Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu
11 Kasım 2020 10:56
|Otobüste mide bulandıran olay! Sapığın savunması 'pes' dedirtti
11 Kasım 2020 10:46
|Maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı
11 Kasım 2020 10:43
|Yıldırım-4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
11 Kasım 2020 10:43