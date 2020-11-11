1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada

İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı
 11 Kasım 2020 12:17
+Aa- Yazdır
Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada

İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gönderilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibi, dün gece saatlerinde kente döndü.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlanan ve hastanede Kovid-19 testi yapılan 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı.

Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı, test sonucu pozitif olan ancak belirti göstermeyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.

Hastanede tedavi altına AFAD personeli Ali İhsan Karacan sosyal medya hesabından, "Gençlik bunun şakası yok. O kadar önleme rağmen küçük bir dikkatsizlik affetmiyor. Siz siz olun Kovid-19'u önemseyin" mesajını paylaşarak mesafe, temizlik ve maske tedbirlerine dikkat çekti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'
11 Kasım 2020 12:59		 Selman Öğüt 'kovulma' iddialarını yalanladı
11 Kasım 2020 11:08
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin
11 Kasım 2020 11:04		 Muhittin Böcek normal servise alındı: Risk ortadan kalkmış değil
11 Kasım 2020 10:57
Kuşadası Körfezinde 4.8 lik deprem
11 Kasım 2020 10:02		 İzmir depreminde yıkılan Apartman için 'çatlaklar boyayla kapatıldı' iddiası
11 Kasım 2020 09:56
Mardin'in çöpleri onların sırtında: Kadrolu eşekler
11 Kasım 2020 09:05		 Hulki Cevizoğlu: Atatürk'e yanlış tedavi uygulandı
11 Kasım 2020 08:22
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Kasım 2020 06:30		 Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti
11 Kasım 2020 01:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü13:07 - Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü13:03 - HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek13:01 - Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı12:59 - 'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'12:54 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
12:51 - Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı12:37 - Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası12:34 - 'Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor'12:31 - Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü12:27 - Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık12:24 - Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
12:17 - Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada12:06 - BDDK kararı sonrası dolar düşüşte12:04 - AYM, darbeye karşı koyanlara ceza muafiyetinin iptalini reddetti12:00 - Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükselmiştir11:55 - 'Önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevası'
11:42 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine zam geliyor
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Estetik yaptırırsam eşim beni boşar 1
gram altın 11
şener şen'in koronavirüse yakalanması 6
ekonomik özgürlük 1
kubbealtı 2
BAVUL TİCARETİ 3
zencefil 1
Ne oldu paşinyan 6
coronayı yüzde 90 durduran aşının geliştirilmesi 2
bağımlıklık 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam