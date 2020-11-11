Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada
|11 Kasım 2020 12:17
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İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı
Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gönderilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibi, dün gece saatlerinde kente döndü.
Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlanan ve hastanede Kovid-19 testi yapılan 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı.
Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı, test sonucu pozitif olan ancak belirti göstermeyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.
Hastanede tedavi altına AFAD personeli Ali İhsan Karacan sosyal medya hesabından, "Gençlik bunun şakası yok. O kadar önleme rağmen küçük bir dikkatsizlik affetmiyor. Siz siz olun Kovid-19'u önemseyin" mesajını paylaşarak mesafe, temizlik ve maske tedbirlerine dikkat çekti.
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