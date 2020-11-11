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Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü

Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı ünvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife'nin (85) öldüğünü duyurdu
 11 Kasım 2020 12:31
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Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü

Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı ünvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife'nin (85) öldüğünü duyurdu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Başbakan'ın cenaze töreninin naaşı ülkeye getirildikten sonra sınırlı sayıda katılımla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede bir hafta yas ilan edildiği, bayrakların yarıya indirildiği ve hükümet dairelerinin yarından itibaren üç gün kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Al Halife'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgiye yer verilmedi.

- Dünyanın en uzun başbakanlık yapan kişisiydi

Bahreyn Başbakanı Al Halife, 1971'den beri görevi yürütüyordu.

Al Halife, 1962'de Manama Belediye Başkanlığı, 1970'de Devlet Konseyi Başkanlığı, 1971'de ülkenin bağımsızlığına kavuşmasıyla da Bahreyn Kralı Şeyh İsa bin Selman Al Halife tarafından Bahreyn Başbakanı olarak atandı.

Üç çocuk babası Al Halife, 49 yıldır yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre görev yapan seçilmemiş başbakanı ünvanını taşıyordu.
Anadolu Ajansı
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