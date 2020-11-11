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'Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor'

Erdoğan: Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. Bu projeye 30'a yakın ülke destek veriyor. 4 kardeş ülkede az sonra fidan dikimi gerçekleştirilecek. Fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören milletime şukranlarımı sunuyorum. Fidanların dikiminde, bakımında, muhafazasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
 11 Kasım 2020 12:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken 14 milyon fidan diktik"

Geçen sene aldığımız bir kararla 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Yine geçen yıl evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidan diktik. İnsanlarımız fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktı. Böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken 14 milyon fidan diktik.

"PKK'lı teröristlerin yaktıkları ormandan hiç bahsetmiyorlar"

Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler PKK'lı teröristlerin yaktıkları ormandan hiç bahsetmiyor. Bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına almıyorlar. Bunlar çıktılar kasım ayında fidan mı dikilir dediler. Cehaletleri gün yüzüne çıkınca 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur dediler. Her iddialarında olduğu gibi bunda da çuvalladılar. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

"Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor"

Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. Bu projeye 30'a yakın ülke destek veriyor. 4 kardeş ülkede az sonra fidan dikimi gerçekleştirilecek. Fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören milletime şukranlarımı sunuyorum. Fidanların dikiminde, bakımında, muhafazasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"Ağaca, yeşile, hayvanata değer veren bir geleneğe sahibiz"

Biz ağaçla, yeşille dost bir ülkeyiz. Ağaca, yeşile, hayvanata değer veren bir geleneğe sahibiz. Şiirlerimizden türkülerimize, hikayelerimizden özdeyişlerimize kadar hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz.

Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.

"Ülkemizi orman varlığı bakımından 26. sıraya yükselttik"

Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26. sıraya yükselttik. Hedefimiz 2023 sonuna kadar toplam 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Her yıl kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı erozyon sonucu kaybetmiyoruz. 7/24 ormanlarımızı gözetliyoruz. Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. Bu süreyi inşallah 10 dakikanın altına düşüreceğiz.

Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.
Memurlar.Net
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