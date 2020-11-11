Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı
|11 Kasım 2020 12:54
|+Aa- Yazdır
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki köyde, Kovid-19 pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Jandarma ekipleri köyün girişinde tedbir aldı.
Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek
11 Kasım 2020 13:03
|Bakanlıktan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
11 Kasım 2020 11:22
|Vali'den işsizlik yorumu: Mesele işsizlik değil iş beğenmezliktir
11 Kasım 2020 10:35
|Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak
11 Kasım 2020 09:22
|Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin binalarına uyarı levhası asılacak
11 Kasım 2020 09:21
|11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
11 Kasım 2020 06:00
|İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
11 Kasım 2020 00:48
|TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
11 Kasım 2020 00:06
|Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor
10 Kasım 2020 23:47
|PTT'den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
10 Kasım 2020 23:36