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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı
 11 Kasım 2020 12:54
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki köyde, Kovid-19 pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Jandarma ekipleri köyün girişinde tedbir aldı.

Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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