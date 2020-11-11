'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir."
|11 Kasım 2020 12:59
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