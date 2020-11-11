1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı

İnternetten tanıştığı eşcinsel eğilimli kişilerin para ve bazı eşyalarını gasbettiği iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
 11 Kasım 2020 13:01
+Aa- Yazdır
Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı

Başkentte, internette eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı kişilerin para ve bazı eşyalarını, davet ettiği adreslerde gasbeden zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eşcinsellere yönelik internet sitesi profilinde 20'li yaşlarda genç bir erkek izlenimi veren zanlının, arkadaşlık kurduğu Ü.G, Ü.Y. ve E.T'ye profildeki gencin ağabeyi veya kuzeni olduğunu söyleyerek korkuttuğu ve silah zoruyla paraları ile bazı eşyalarını aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine, internetten arkadaşlık kurmak bahanesiyle tanıştığı eşcinsel eğilimli kişileri buluştukları adreslerde silah zoruyla tehdit ettiği ve bazı eşyalarını gasbettiği öğrenilen zanlının yakalanması için harekete geçti.

Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 200 güvenlik kamerasından saatlerce görüntü izleyerek gasp olaylarını gerçekleştirdi belirlenen İ.T'nin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Ekipler, İ.T'yi belirlenen adrese geldiği sırada gözaltına aldı.

Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlının, gasbettiği kişilerden temin ettiği maddi kazançla İncek semtinde lüks bir ev kiraladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Gasp mağdurlarının sayıca daha çok olduğu ancak kimliklerinin açığa çıkmasından endişe ettikleri için şikayette bulunmadıkları öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü
11 Kasım 2020 13:07		 Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
11 Kasım 2020 12:24
'Trabzonspor' paylaşımından eski CHP'li İlayda Kılınç hakkında iddianame
11 Kasım 2020 11:39		 Karataş'ta tanker kazasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
11 Kasım 2020 11:33
Aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı
11 Kasım 2020 11:24		 Antalya'da aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı
11 Kasım 2020 10:59
Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu
11 Kasım 2020 10:56		 Otobüste mide bulandıran olay! Sapığın savunması 'pes' dedirtti
11 Kasım 2020 10:46
Maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı
11 Kasım 2020 10:43		 Yıldırım-4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
11 Kasım 2020 10:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü13:07 - Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü13:03 - HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek13:01 - Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı12:59 - 'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'12:54 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
12:51 - Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı12:37 - Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası12:34 - 'Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor'12:31 - Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü12:27 - Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık12:24 - Başkent'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı
12:17 - Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinin tamamı karantinada12:06 - BDDK kararı sonrası dolar düşüşte12:04 - AYM, darbeye karşı koyanlara ceza muafiyetinin iptalini reddetti12:00 - Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükselmiştir11:55 - 'Önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevası'
11:42 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine zam geliyor
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce'nin tik tok'a girmesi 6
İlginç şarkı sözleri 5
08.11.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 1
O GÜN BÜTÜN TÜRKİYE YAĞMUR YAĞMADAN ISLANDI 7
Kütüphane faresi 2
10 Kasım 4
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı 2
uyanma alarmı şarkısı 6
Ağrı kesici kremler hakkında uyarılar 1
kocasavar 3
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamu Denetçiliği Kurumu sözleşmeli 5 personel alacak
BDDK, 33 uzman yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 97 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine 22 Rylül Destek Turzim 1 İşçi Alacak
Bitlis Mutki Belediyesi 11 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam