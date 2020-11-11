HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek
|11 Kasım 2020 13:03
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Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı bildirildi.
Açıklamada, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlendiği belirtilerek "Bunun üzerine kent sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanıp yurda alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca kentteki tüm pazar yerlerinde özellikle tuhafiye alanları dahil (sosyete pazarı vb.) müşteri ve esnafın maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin ve yeme-içme faaliyetlerinin toplum sağlığını korumak ve bulaşıya sebep olunmaması maksadıyla yasaklandığı aktarılan açıklamada il, ilçe ve belediyeleri sınırlarında bulunan mahalle/semt/sosyete pazarlarında satış yapan esnafın HES kodu sorgulamasının yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
- Ev ziyaretleri ve etkinlikler yasaklandı
Kentte 15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerindeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasının yanı sıra çay ocaklarının sadece müşterisi olan iş yeri ve işletmelere çay ve içecek servisi yapılacağına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal izolasyonu temin amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, Kur'an-ı Kerim okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca insanların alışveriş yaptığı; çalışan personel kişi sayısı 10 ve üzeri olan mağaza ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması kararlaştırıldı."
Açıklamada tedbirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının da karara bağlandığı bildirildi.
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