Üniversiteli kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü
|11 Kasım 2020 13:07
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Denizli'de üniversite öğrencisi genç kız, cinnet getiren erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaldıkları aparttan kaçan zanlı erkek arkadaş, olayın ortaya çıkmasının ardından emniyete giderek olayı itiraf etti.
Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş'ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Emniyete giderek itiraf etti
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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