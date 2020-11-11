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AK Parti'de iki milletvekili daha koronavirüse yakalandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.
 11 Kasım 2020 13:34
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AK Parti'de iki milletvekili daha koronavirüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Milletvekili Aydın paylaşımında "Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum şu an iyidir. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavim sürecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'in korona virüse yakalanmasının ardından AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Minsolmaz, "Kıymetli hemşerilerim, bugün TBMM Hastanesi'nde yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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