AK Parti'de iki milletvekili daha koronavirüse yakalandı

OHAL KAPSAMINDAKİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ NE KADAR DEVAM EDER? 375 sayılı KHK'nın Geçici 35. madde hükmüne göre; 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat sebebiyle görevden uzaklaştırılanlar için disiplin soruşturması yürütülüyor ise bu tedbir en fazla bir artı bir yıl olmak üzere iki yıl için uygulanabilecektir.