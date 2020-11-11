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Rektör eşini tarif eden ilan üniversite tarafından iptal edildi!

Pamukkale Üniversitesi eski rektörünün eşine özel açılan ve diğer kişiye özel kadrolar bugünkü Resmi Gazete'de ilan edildi.
 11 Kasım 2020 13:45
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Rektör eşini tarif eden ilan üniversite tarafından iptal edildi!

Memurlar.net olarak yıllardır gündeme getirdiğimiz kişiye özel akademik kadro ilanlarındaki başıboş durum geçtiğimiz aylarda bir devlet üniversitesi rektörünün eşini tanımlar şekilde öğretim görevlisi alımına çıkmasına neden oldu.

Başta sosyal medya ve diğer ulusal mecralarda gündeme gelmesi ile birlikte kamuoyunun yoğun baskısı sonucunda, Prof. Dr. Hüseyin BAĞ hakkında soruşturma açıldı; sonucunda ise görevine son verildi.

Bunun üzerine, Pamukkale Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan metinle, görevine son verilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ın eşini tarif eder şekilde ilan edilen kadro dahil olmak üzere 07 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan sekiz kadro ve bu ilan sonucunda yapılan işlemlerin iptaline karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

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