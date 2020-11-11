Tek kelimeyle rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Sosyal medyada büyük tepki toplayan video ile ilgili açıklama yapan Akçaylı, "yanınıza kalmayacak" sözleri ile de pes dedirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ceylik Akçalı isimli TikToK kullanıcısı, Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı.

"ANNE SES VER ANNE, NE OLUR ÖLME"

Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

"EVİMİZDEN GERİYE KALAN SADECE BİR YIKINTI"

91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen Ceylin Akçalı, yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek "Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı" cümlelerini söylüyor. Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla bu denli kullanılması tüm izleyenlerin kalbini yaraladı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Gelen tepkilere cevap veren Ceylin Akçalı kendini böyle savundu. "Siber zorbalık şikayetinde bulunacağım yanınıza kalmayacak" dedi.