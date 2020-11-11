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Erdoğan'dan, Berat Albayrak ve yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sebepleriyle görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan yeni kabine oluşturulacağı ve bakanlıkların yapılandırılacağına yönelik haberler için ise "masabaşında üretilen haberler" dedi.
 11 Kasım 2020 14:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. İşte o açıklamalar:

Her ne kadar eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmek istemese de ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde koalisyonlu yılların kaotik ortamına geri dönmekten kurtuldu.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mücadele yöntemleriyle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama imkanlarının çok büyük katkısı var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük faydalarını, mart ayından bu yana yaşadığımız salgın sürecinde gördük.

"BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR"

(Berat Albayrak) Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Merkez Bankası'nda da bir görev değişiklik yaptık. Yeni Merkez Bankası Başkanımıza da başarılar diliyorum.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Kabine değişikliği spekülasyonları da masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın işi gücü yok. Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik. Biz kalemşörlerle savaşa savaşa bu maka geldik. Gerektiğinde bu değişikliği hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Harekete geçmek için şuraya veya buraya değil, millete bakarız, millet ne diyor. Milletimizden işaret aldığımızda tereddüt etmeden gereğini yaparız."
Memurlar.Net
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