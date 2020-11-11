İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı giriş belgeleri açıklandı
|11 Kasım 2020 14:20
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ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(11 Kasım 2020)
2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İcra Sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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