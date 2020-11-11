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Karantinayı ihlal edip su faturası yatırmaya geldi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, su faturası için geldiği belediye binasında yakalandı.
 11 Kasım 2020 14:37
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Karantinayı ihlal edip su faturası yatırmaya geldi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, su faturası için geldiği belediye binasında yakalandı.

Kırklareli Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne gelen 63 yaşındaki M.Y'nin HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine binaya, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisinde bir hastalık olmadığını savunan M.Y, "Ben 3 gün önce arkadaşlarıma gezmeye gittim ama maskemi hiç çıkarmadım. Dün gece de arkadaşımın kızı telefon ederek 'ben ateşlendim hastaneye gittim, sizi uyarıyorum' dedi. Ama bende bir hastalık yok." diye konuştu.

Güvenlik görevlisinin "Seni kimse uyarmadı mı teyze?" demesi üzerine kadın, "Bana '14 gün dışarı çıkma' dediler. Ben de faturayı yatırıp eve dönecektim. Başıma ne işler açtınız." yanıtını verdi.

Evine gitmek istediğini belirten M.Y, ekiplerden kimliğinin geri verilmesini istedi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren M.Y. "Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Kırklareli'nde." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri kadını, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürmek için bir süre ikna etmeye çalıştı.

M.Y. ekiplere, "Yürü be 14 gün deli misiniz siz? Benim iğnelerim evde. Ben bilmiyordum dışarıya çıkmamam gerektiğini." dedi.

Polisin elinden kimliğini hızla alan kadının, gülerek "Nasıl kaptım ama" demesi ekiptekileri gülümsetti.

Daha sonra KYK yurduna götürülen kadın hakkında 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı
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