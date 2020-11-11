1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir ilde daha 65 yaş üstüne korona kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
 11 Kasım 2020 14:43
+Aa- Yazdır
Bir ilde daha 65 yaş üstüne korona kısıtlaması

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişikliğin olduğu karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında, 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlandı. Kısıtlamada, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Kasım 2020 15:10		 Bir ilde daha 65 yaş ve üstü için kısıtlama yolda
11 Kasım 2020 13:52
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
11 Kasım 2020 13:31		 HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek
11 Kasım 2020 13:03
Bakanlıktan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
11 Kasım 2020 11:22		 Vali'den işsizlik yorumu: Mesele işsizlik değil iş beğenmezliktir
11 Kasım 2020 10:35
Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak
11 Kasım 2020 09:22		 Vakalar arttı, korona olan binalara uyarı yazısı asılacak
11 Kasım 2020 09:21
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
11 Kasım 2020 06:00		 İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
11 Kasım 2020 00:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Benzine 19 kuruş zam yapıldı16:13 - Aktif görevdeki memurların da olduğu 14 kişi FETÖ'den gözaltında16:05 - Karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı16:01 - Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü15:57 - Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi15:50 - Hasta çocuğun tedavisi için yardımda bulunarak cezadan kurtuldu
15:45 - Konsolosluğa ait araçtan kaçak cep telefonu çıktı15:35 - Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı15:29 - 'AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi' haberine yalanlama15:23 - Öğretmenlerin ara tatilde alacakları seminerin detayları açıklandı15:10 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:57 - Türk askerinin Karabağ'da konumu ne olacak sorusuna Erdoğan'dan yanıt
14:53 - 'İnsanların düğünde karşılıklı oynaması sağlıkçı olarak zoruma gidiyor'14:49 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya hapis cezası14:43 - Bir ilde daha 65 yaş üstüne korona kısıtlaması14:37 - Karantinayı ihlal edip su faturası yatırmaya geldi14:26 - Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları doları düşürdü
14:20 - İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı giriş belgeleri açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Erdoğan'dan, Berat Albayrak ve yeni kabine açıklaması
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine zam geliyor
Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lehvel-hadis tüccarları 1
murat övünç'ün mal varlığı 3
tarihi değiştiren buluşlar 2
Namaz 1
BAVUL TİCARETİ 3
kocasavar 3
11 Kasım Kuşadası depremi 4
Hiper enflasyon 1
mesele işsizlik değil iş beğenmemektir 3
şerife bacı 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam