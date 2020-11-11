Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya hapis cezası
Gaziantep'teki FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|11 Kasım 2020 14:49
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Gaziantep'teki FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammet T. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın sabit hatlardan aranarak mahrem imamlarla iletişim kurduğunu, "Hamza" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Muhammet T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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