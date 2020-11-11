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Konsolosluğa ait araçtan kaçak cep telefonu çıktı
Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan, Vietnam Konsolosluğu'na ait olan ve sürücülüğünü Vietnamlı diplomat P.T.H.'nin yaptığı araç içerisinde 2 bin 500 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
|11 Kasım 2020 15:45
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Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan, Vietnam Konsolosluğu'na ait olan ve sürücülüğünü Vietnamlı diplomat P.T.H.'nin yaptığı araç içerisinde 2 bin 500 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde, Edirne otoban gişeleri mevkiinden İstanbul'a seyir halinde olan bir araç durduruldu.
Vietnam Konsolosluğu'na ait olan ve sürücülüğünü Vietnamlı diplomat P.T.H.'nin yaptığı araç içerisinde, yapılan aramada 2 bin 500 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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