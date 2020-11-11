Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü
|11 Kasım 2020 16:01
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İstanbul Tuzla'da hastanede temizlik şefi olan Özgür K., eşi Zeliha K. ve eşinin sevgilisi Cihat T. tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nın eşi Zeliha K. ile Cihat T. arasında gönül ilişkisi vardı. Durumu öğrenen Özgür K. eşiyle görüşmek istedi. Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A. da geldi.
Görüşmede Özgür K., önce Mehmet T. tarafından darp edildi. Özgür K. daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü. Şüpheliler buradan otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndükleri tespit etti.
Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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