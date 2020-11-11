Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak
|11 Kasım 2020 16:30
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin düzenlediği Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları 13 Kasım'da açıklanacak.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siber Farkındalık Ayı" kapsamında siber güvenlik konusundaki farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendiğini hatırlattı.
Yarışmanın siberzeka.cbddo.gov.tr web sitesi üzerinden çevrim içi platformda gerçekleştirildiği bilgisini veren Koç, şunları kaydetti:
"20-31 Ekim arasında düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'na ilgili kademelerdeki öğrencilerden yoğun katılım gözlenmiştir. 20 Ekim günü ilkokul kademesiyle başlayan, ortaokul ve lise kademeleriyle devam eden ve her kademeye 4 gün yarışma süresi tanınan Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 12 günde 1 milyondan fazla öğrenci katılmıştır."
Koç, 31 Ekim'de sonlanan yarışmanın nihai sonuçlarının ve en çok soruya en kısa sürede cevap verenler arasından belirlenecek kazananların 13 Kasım'da duyurulmasının planlandığını bildirdi.
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