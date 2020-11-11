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Kamu denetçileri belli oldu

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger ve Celile Özlem Tunçak'ı seçti
 11 Kasım 2020 17:04
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Kamu denetçileri belli oldu

Kamu denetçiliklerine Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger ve Celile Özlem Tunçak seçildi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.

Karma komisyon üyelerinin oylaması sonucunda Akman, Yalçın, Dülger ve Tunçak kamu denetçisi seçildi.

Karma komisyon, denetçilik için başvuran 127 kişiden 12'sini denetçi adayı olarak belirlemişti.

Kamu denetçileri, karma komisyonda yemin etti.
Anadolu Ajansı
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