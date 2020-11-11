Karasu Belediye Başkanının testi pozitif çıktı
Sakarya'nın Karasu ilçesi Belediye Başkanı İshak Sarı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
|11 Kasım 2020 17:08
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Belediye Başkanı İshak Sarı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gündür evinde izole olduğunu belirtti.
Sağlık durumunun iyi olduğunu ve 12 gün daha evinde karantinada kalacağını aktaran Sarı, bu süreçte ziyaretçi kabul edemeyeceğini bildirdi.
Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Belediye Meclis Üyesi Esra Bıyıklıoğlu'nun da Kovid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmış, evlerinde karantinaya girmişlerdi.
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