İş dünyası, Erdoğan'ın 'Ekonomide yeni dönem' açıklamasından memnun

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomide yeni dönemde ilişkin yaptığı açıklamalar, iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği net mesajların, Türkiye'nin pandemi sonrası önüne çıkacak fırsatları kaçırmayacağına olan inançlarını güçlendirdiğini bildirdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurt dışında hem yurt içinde bakışın 'kısa vadeden, orta vadeye kaymasının' da teminatı oldu. 2021 yılı için bir yandan aşı ile ilgili olumlu haberler umutları güçlendirirken, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bundan sonrası için Türkiye ekonomisinin önünü açtı. Cumhurbaşkanımızın yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır."

- "Merkez Bankası'nın güçlü duruşu her zaman çok önemli"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomide yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamaların umut verici olduğunu belirterek, "İSO olarak bugüne kadar her dönem, Merkez Bankası söz konusu olduğu zaman temel ve tartışılmaz düşüncemiz şu olmuştur: Merkez Bankamız, ülkemizin, itibarı en yüksek hassasiyetle korunması gereken kurumudur ve bu gerçek asla unutulmamalıdır. Çünkü ülke ekonomimizin finansal istikrarı ve finansal kredibilitenin uzun vadeli korunmasında Merkez Bankası'nın güçlü duruşu her zaman çok önemlidir. Merkez Bankası Başkanı'nın eli güçlü olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası yönetiminin son dönemde tartışmalara konu edildiğini hatırlatan Bahçıvan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Son dönemlerde ne yazık ki bu konuda yıpratılmış olan yönetim anlayışının, yeni başkanın görev döneminde tekrar bağımsızlığın ön plana alınarak, güçlendirileceğini ve ihtiyacımız olan güçlü Merkez Bankası yönetim anlayışına dönüştürülmesini ümit ediyoruz."

- "Üzerimize düşen her görevi fazlasıyla yerine getireceğiz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türk iş dünyasının dünyaya açılan penceresi olan DEİK olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarını desteklediklerini bildirdi.

Özellikle Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir geleceği için her zaman üzerinde durdukları büyüme, istikrar ve istihdam alanlarında atılacak her adımda, devletin ve ekonomi yönetiminin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Amacımız, önümüzdeki süreçte finansal piyasalarda risklerin gerilediği, öngörülebilirliğin yükseldiği ve piyasa ile iletişimin kuvvetleneceği yeni bir döneme girmek. Kovid-19 pandemisi, dünya ekonomisini ve küresel ticareti etkilediği gibi Türkiye ekonomisine de bir hayli zorlu bir süreci yaşattı. Ancak yakın dönemde finansal piyasalardaki istikrar ortamımız ile bu yaraları güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, atılacak yeni adımlarla birlikte Türk lirasına olan güvenin de hızla artacağını düşünüyoruz.

Değerli çalışmaları ve ülkemize hizmetleri için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a Türk iş dünyası adına teşekkür ediyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Bakanımız Lütfi Elvan'a başarılar diliyoruz. Türk iş dünyasının dışa açılan pencereci DEİK olarak, önümüzdeki dönemde daha fazla ihtiyaç duyacağımız küresel ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirme yolunda üzerimize düşen her görevi fazlasıyla yerine getireceğiz."

- "Açıklamalar çok daha verimli bir döneme geçiş yapacağımızı ortaya koyuyor"

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makroekonomik istikrarı temeline alan, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarını ihracat ailesi olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hükümetin, her zorlu dönemde ihracatçının yanında durduğunu, her zaman "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefiyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla kendilerini desteklediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman ifade ediyoruz. Döviz kurlarındaki ve makroekonomik göstergelerdeki istikrar ihracata ve yatırımlara artış olarak yansıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın düşük risk ve istikrar vurgusu, yatırımlar ve üretim açısından çok daha verimli bir döneme geçiş yapacağımızı ortaya koyuyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarındaki serbest piyasanın korunacağına yönelik yapılan vurgu, ülkemizin gerek yatırımlarda gerekse tedarikte güvenilir bir liman olduğunu gözler önüne seriyor.

Salgın döneminde kendini bir kez daha kanıtlayan ihracatçılarımız, makroekonomi politikalarının bizlere açtığı yol doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve yeni rekorlar kırmaya devam edecek. Sağlık ordumuzun neferleri, insanlarımızın sağlığını bu küresel salgından korumak için nasıl canla başla çalışıyorsa, Türk ihracatının saha neferleri olan bizler de ülkemiz ekonomisini küresel salgının getirdiği tüm menfi tesirlerden korumaya gayret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın en önemli yapıtaşının ihracat olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."

- "Ekonomimizde gözlenen V tipi toparlanmanın hızlanacağına inanıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Salgın sürecinin ortaya çıkmasından önce yüzde 5 büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olan 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüme kaydetmiş, fakat Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı krizin etkisiyle yılın ikinci çeyreği oldukça zorlu geçmiş ve bu dönemde ekonomimiz yüzde 9,9 küçülmüştü. Bununla birlikte ikinci çeyrekle birlikte en kötünün geride kaldığını ve yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisinin yaraların sarmaya başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkede yılın üçüncü çeyreğinde de negatif büyüme eğiliminin sürdüğünü aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Buna karşın ülkemizin bu dönemde oldukça hızlı bir şekilde toparlandığına şahit olduk. Bu bağlamda MÜSİAD olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik çağrısıyla birlikte, ekonomimizde gözlenen V tipi toparlanmanın hızlanacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve ekonomi yönetimimizin destekleriyle atacağımız adımlarla bilgi, insan ve mal hareketliliğinin yeniden canlanacağını ve bilhassa salgın sonrası dönemde salgın öncesine göre çok daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyoruz."

- "Ülke menfaatlerine yönelik atılacak her türlü adımın iş dünyası adına en büyük destekçilerinden olacağız"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı güçlendirip, yatırım için güven ortamının sağlanması ve bununla birlikte piyasaları rahatlatacak mikro reformlarla odaklanılması ile 2023 hedeflerine koşarak ilerleyen bir Türkiye'yi görmüş olacağız. Bu dönemde döviz kurlarındaki sapmalar, istihdam, enflasyon, yatırım ortamının iyileştirilmesi, katma değeri yüksek yerli teknolojik ürünlere ağırlık verilmesi, ithalatın ihracatı karşılama oranı gibi temel konular üzerinde daha da yapısal reformlara ihtiyaç olacağı aşikar.

Sayın Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğumuz ekonomik durumlara ilişkin analizleri iş dünyası olarak da bizlerin değinilmesini istediğimiz görüşlerle örtüşmektedir. Başta tasarrufların Türk Lirası üzerinden yapılması çağrısı dahil bu bağlamda ülke menfaatlerine yönelik atılacak her türlü adımın iş dünyası adına en büyük destekçilerinden ve takipçilerinden biri olacağımızı özellikle belirtmek isteriz."

- "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da ekonomik sorunların bir nevi aşısı olacaktır"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da aşı haberlerinin ardından yapılan açıklamaların, iş dünyasının umutlarını artırdığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da ekonomik sorunların bir nevi aşısı olacaktır. Zaten piyasanın olumlu tepkisi bunu hemen gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitlerine katılıyor ve hedeflerine ulaşmak için iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yanında olacağımızı belirtmek istiyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Kopuz, tüm dünyada olduğu gibi, küresel salgının etkisiyle bazı ekonomik sorunlar yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinde olmadığı kadar uzun bir büyüme sürecinden sonra yapısal reformlarla iyileşmeyi sürdürülebilir hale getirmeye çalışırken pandemi başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda yapısal reformların gerçekleştirilmesi sorunlarımızı çözecektir. Tüm bu adımlar ülke risk primini düşürecek ve ülkemize büyük miktarda yatırım çekecektir. Zaten aşı haberleri de gelmeye başladı ve tünelin ucu görüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni seferberliğin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."