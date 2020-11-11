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Türkiye'den, Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamaya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır"
 11 Kasım 2020 17:36
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Türkiye'den, Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamaya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Bakan Mike Pompeo'nun Türkiye'yi ziyaretine ilişkin dün yapılan açıklamada kullanılan ifadelerin "son derece yersiz" olduğunu ve bu husustaki tepkinin de ABD tarafına iletildiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Pompeo'nun Türkiye ziyareti hakkında yöneltilen soruya verdiği yazılı yanıtta, ABD Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Pompeo'nun bazı bölge ülkelerini de kapsayan ziyareti çerçevesinde, İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği'yle de görüşeceği ve bu görüşmede "Türkiye ve bölgedeki dini meselelerin ele alınarak, ABD'nin tüm dünya genelinde dini özgürlükler konusundaki güçlü duruşunun vurgulanacağı"na ilişkin yer alan ifadeleri hatırlattı.

Misafir yabancı devlet adamlarının, ziyaret ettikleri ülkelerdeki dini cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelmelerinde esasen bir sakınca görülmediğini belirten Aksoy, nitekim, birçok farklı inanca yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve bu konuda dünyada özel bir konuma sahip olan Türkiye'yi ziyaret eden yabancı konukların da bugüne kadar bu ülkedeki çeşitli cemaatlerin temsilcileriyle her zaman istedikleri gibi görüştüklerini anımsattı.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, Türkiye'de dini özgürlükler konusunda özellikle son 20 yılda kaydedilen ilerlemeler herkesin malumudur. Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız ülkemizde dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir. Kaldı ki ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır."

Sözcü Aksoy, bu husustaki tepkinin, ABD tarafına iletildiğini ve ABD'nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda iki ülke arasında iş birliğinin artırılmasına odaklanmasının telkin edildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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