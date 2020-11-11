Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi 21 gün sonra öldü
|11 Kasım 2020 17:42
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Aydın'ın Didim ilçesinde metil alkolden zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Şevket Ö.Y. (48), 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Altınkum Mahallesi'nde 21 Ekim'de, Şevket Ö.Y ile Havva Ö. (42) adlı kişilerin evde rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine söz konusu adrese sağlık ekipleri sevk edilmiş, kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İlk incelemede Havva O'nun metil alkol zehirlenmesi bağlı hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şevket Ö.Y. ise buradaki müdahalenin ardından Aydın'a sevk edilmişti.
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