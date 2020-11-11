Erdoğan: İyi olacak inşallah
|11 Kasım 2020 17:48
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Edip Üzen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı, Ak Parti grup toplantısı bugün yapıldı.
Erdoğan yaptığı konuşmada, iç, dış politika ve ekonomi değerlendirmesi yaptı.
ÇOK NET EKONOMİ MESAJI VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ile ilgili konuşmasının başında ilk olarak Berat Albayrak'a teşekkür etti. Görevden affını istedi, kabul ettik dedi.
İçimiz acısa da, gerekeni yaparız mesajından piyasa faiz arttırılacak mesajını aldı. Verilen faiz mesajının ardından Dolar 8'in altını gördü. 7,86'ya kadar geriledi.
İYİ OLACAK İNŞALLAH
Konuşma bittikten sonra grup salonundan çıkan Erdoğan, gazeteciler ile kısa bir süre sohbet yaptı.
Bizim de bulunduğumuz gazeteci arkadaşlar Erdoğan'a nasılsınız iyi misiniz diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'iyi olacak inşallah' dedi. Son günlerde yaşananlar Cumhurbaşkanı'nı üzmüş, üzüntüsü yüzüne yansıyordu.
Kısa sohbetin ardından Erdoğan Şeref salonundan TBMM'den ayrıldı.
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