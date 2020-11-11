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Erdoğan: İyi olacak inşallah

Ak Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerle kısaca sohbet eden Erdoğan, gazetecilere 'iyi olacak inşallah' dedi.
 11 Kasım 2020 17:48
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Erdoğan: İyi olacak inşallah

Edip Üzen

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı, Ak Parti grup toplantısı bugün yapıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, iç, dış politika ve ekonomi değerlendirmesi yaptı.

ÇOK NET EKONOMİ MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ile ilgili konuşmasının başında ilk olarak Berat Albayrak'a teşekkür etti. Görevden affını istedi, kabul ettik dedi.

İçimiz acısa da, gerekeni yaparız mesajından piyasa faiz arttırılacak mesajını aldı. Verilen faiz mesajının ardından Dolar 8'in altını gördü. 7,86'ya kadar geriledi.

İYİ OLACAK İNŞALLAH

Konuşma bittikten sonra grup salonundan çıkan Erdoğan, gazeteciler ile kısa bir süre sohbet yaptı.

Bizim de bulunduğumuz gazeteci arkadaşlar Erdoğan'a nasılsınız iyi misiniz diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'iyi olacak inşallah' dedi. Son günlerde yaşananlar Cumhurbaşkanı'nı üzmüş, üzüntüsü yüzüne yansıyordu.

Kısa sohbetin ardından Erdoğan Şeref salonundan TBMM'den ayrıldı.
Memurlar.Net - Özel

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