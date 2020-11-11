ABD'li kuruluş açıkladı. Kumaş maske etkili mi?
|11 Kasım 2020 17:48
|+Aa- Yazdır
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yayımladığı yeni kılavuzda, Covid-19 salgınına karşı tedbir amaçlı maske kullanımı önerilerini güncelledi.
MASKE SADECE KİŞİLERİN ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARI KORUMUYOR
Kuruluş maske takmanın sadece kişinin çevrenideki insanları değil, aynı zamanda kendisini de virüse karşı etkili bir şekilde koruduğunu açıkladı. CDC tarafından daha önce yayımlanan kılavuzda, sadece yüz maskelerinin enfekte olan kişilerin Covid-19'u başkalarına bulaşmasını önlediği yer alıyordu.
CSC, maskelerin kullanıcı tarafından solunan virüs parçacıklarını bloke etmek için "kaynak kontrolü" görevi gördüğünü ve başkalarından gelen bulaşıcı damlacıkları bloke ederek "kişisel koruma için filtreleme" sağladığını söyledi.
KUMAŞ MASKELER DE CERRAHİ OLANLAR KADAR ETKİLİ
Bununla birlikte CDC tek kullanımlık cerrahi maskelerin yanı sıra kumaş maskelerinden yeni tip corona virüsten korunmada oldukça etkili olduğunu açıkladı. Buna göre polipropilen kumaşlardan üretilen maskeler statik bir yük oluşturarak corona virüsü itiyor, ipek maskeler ise nemli damlacıkları önleyerek daha rahat bir kullanım sunuyor.
KARŞILIKLI MASKE KULLANIMI ENFEKTE KUAFÖRLERİN VİRÜSÜ MÜŞTERİLERİNE BULAŞTIRMASINI ÖNLEDİ
Öte yandan yeni kılavuzda, maskelerin çeşitli durumlarda virüsün bulaşma riskini yüzde 70'ten fazla azalttığını gösteren bir dizi bilimsel çalışmaya atıfta bulundu. Bir araştırmda, karşılıklı maske kullanımının, enfekte olmuş iki kuaförün virüsü daha sonra görüşülen 67 müşteriye bulaştırmasını önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Farklı bir çalışmada ise, 2 tane enfekte yolcunun bulunduğu 10 saatlik uçuş esnasında maske takımının diğer yolcuları Covid-19'dan koruduğu aktarıldı.
1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR
Sağlık kuruluşu maske takımının Covid-19 kaynaklı ve ölüm sayısını önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çekilerek, "Evrensel bir maske kullanımı politikasının benisenmesi, özellikle sosyal mesafe, el hijyeni ve yeterli havalandırma gibi diğer ilaç dışı müdahalelerle birleştirildiğinde gelecekteki karantinaları önlemeye yardımcı olabilir" açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte CDC, uluslararası maske kullanımında meydana gelen yüzde 15'lik bir artışla 1 trilyon dolara varabilecek ekonomik kaybın önüne geçebileceğini öngören bir ekonomik analize de dikkat çekti.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de salı günü verdiği demeçte maskelerin corona virüse karşı çift yönlü bir koruma sağladığını açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı
11 Kasım 2020 18:48
|Demokrat Partili il başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Kasım 2020 18:23
|Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız
11 Kasım 2020 18:13
|Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak
11 Kasım 2020 16:30
|AK Parti'de iki milletvekili daha koronavirüse yakalandı
11 Kasım 2020 13:34
|'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'
11 Kasım 2020 12:59
|Depremde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibinden 5 kişi koronaya yakalandı
11 Kasım 2020 12:17
|Selman Öğüt 'kovulma' iddialarını yalanladı
11 Kasım 2020 11:08
|Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin
11 Kasım 2020 11:04
|Muhittin Böcek normal servise alındı: Risk ortadan kalkmış değil
11 Kasım 2020 10:57