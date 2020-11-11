1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sona erdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün tamamlandığını bildirerek, 'ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık' durumda 506 bina ile 4 bin 239 bağımsız bölüm tespit edildiğini bildirdi.
 11 Kasım 2020 18:17
+Aa- Yazdır
Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sona erdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün tamamlandığını bildirerek, 'ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık' durumda 506 bina ile 4 bin 239 bağımsız bölüm tespit edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yıkıma neden olan Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğü depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün sona erdiğini açıkladı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İzmir'de depremden sonra başlattığımız arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarımızı dün itibariyle tamamladık. Toplamda 109 bin 921 binada 586 bin 565 bağımsız bölümde hasar tespitini nihayete erdirdik. Ekiplerimizin bölgede sürdürdüğü çalışmalarda ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık durumda olan 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm tespit edilirken 5 bin 119 binamızın az hasarlı, 511'inin de orta hasarlı olduğu belirlendi. Sahada bir taraftan, yaklaşık 6 bin 500 personel ve 927 araçla çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma, kira ve nakdi eşya yardımlarına devam ederken Bayraklı'da 1000 birimden oluşan konteyner kentimizi kurmayı da sürdürüyoruz. İhtiyaç durumuna göre konteyner kent sayımızı da arttıracağız."

Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karasu Belediye Başkanının testi pozitif çıktı
11 Kasım 2020 17:08		 Tutuklu müteahhitten şaşırtan paylaşım: 'Mezarda oturuyoruz'
11 Kasım 2020 16:20
Karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı
11 Kasım 2020 16:05		 Karantinayı ihlal edip su faturası yatırmaya geldi
11 Kasım 2020 14:37
Vakaların hızla arttığı Kocaeli'de Validen uyarı: Herkes vicdanının bekçisi olsun
11 Kasım 2020 13:44		 Longoz ormanları güz renkleriyle büyülüyor
10 Kasım 2020 20:36
Çubuk Karagöl sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor
10 Kasım 2020 20:32		 Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor: Ağır hasarlı bina sayısı 414
10 Kasım 2020 18:09
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı
10 Kasım 2020 15:42		 Sondaj ustası geliştirdi: Hem karada ve suda kullanılıyor
10 Kasım 2020 15:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Bir ilde daha 65 yaş ve üstü için kısıtlama yolda18:48 - Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı18:44 - Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Güvenli Turizm Programı' olumlu sonuç verdi18:40 - Hacettepe Üniversitesi aşı deneylerine yeniden başladı18:30 - Hamile eşini öldürdü, 'intihar etti' dedi18:23 - Demokrat Partili il başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:21 - Borsa İstanbul'dan 4 rekor18:20 - AK Partili Çelik'ten, İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarına yalanlama18:17 - Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sona erdi18:15 - Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı18:13 - Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız18:08 - Yılmaz Özdil'e, Hulusi Akar'a hakaretten hapis cezası
18:06 - Karataş'taki tanker kazasında ölü sayısı 5 oldu17:59 - Erdoğan'ın açıklamasından sonra altın 472 TL'ye geriledi17:51 - İYİ Partili Özdağ'dan, Akşener'e 'HDP ile anayasa çalıştın' eleştirisi17:48 - Erdoğan: İyi olacak inşallah17:48 - ABD'li kuruluş açıkladı. Kumaş maske etkili mi?
17:45 - Genel Kurulda bugün, kamu başdenetçisi seçilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Erdoğan'dan, Berat Albayrak ve yeni kabine açıklaması
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Erdoğan'ın açıklamaları ile sert düşen dolar, 7,87 TL'den kapattı
Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine 19 kuruş zam yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
berat albayrak'ın instagram sayfasını da kapatması 3
bağımlıklık 1
Ağzıyla kuş tutsa bile 3
gunnersaurus 1
boyalı kuş 1
kafur 1
11 Kasım Kuşadası depremi 4
korkuyorum anne 3
seciye 2
hadi gel köyümüze geri dönelim 5
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam