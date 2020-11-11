AK Partili Çelik'ten, İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarına yalanlama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş, ismimi de anarak AK Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır.

Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.

Ümit Özdağ'ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ'a yakışmıştır. Ajandası yalan, iftira ve güdümlü operasyon olanın kimliği siyasetçi olamaz. Biz, her çalışmamızı milletimizin gözü önünde, milletimizle paylaşarak yaparız. Kapalı kapılar ardında gizli ajanda ile operasyon siyaseti yapmak ancak bu tiplere yakışır."