1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Güvenli Turizm Programı' olumlu sonuç verdi

Program sayesinde Türkiye'ye gelen Ukraynalı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 12,3; eylülde 15,3 arttı. Bakanlık, Ekim 2020'nin de artışla sonlanması bekliyor ve Ukraynalı turist sayısının 1 milyonu geçmesini hedefliyor.
 11 Kasım 2020 18:44
+Aa- Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Güvenli Turizm Programı' olumlu sonuç verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının haziranda başlattığı "Güvenli Turizm Programı" sayesinde Türkiye'ye Ukraynalı ziyaretçi sayısında ağustosta yüzde 12,3; eylülde ise 15,3 arttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 Eylül verileri Türkiye'de gelen ziyaretçi sayısı bakımından rakip ülkelere oranla daha az daralma yaşandığını ortaya koydu.

Buna göre; Almanya, İngiltere, Rusya gibi pek çok ülkeden gelenler özellikle yaz aylarında Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih etti.

Dikkat çeken veriler ise Ukrayna'dan geldi. Ağustos ve eylül aylarında Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı 2019'u geride bıraktı. Tüm ülkelerde düşüş yaşanırken Ukraynalı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 12,3; eylülde ise 15,3 arttı.

Her iki ayda da ziyaretçi sayısı bakımından artış yaşanan tek ülke Ukrayna oldu. Bakanlık 2020 Ekim'de de de artış bekliyor ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyonu geçmesi hedefleniyor.

Bu durum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart-haziran döneminde turist akışı durma noktasına gelmesine rağmen, Ukrayna pazarında 2019'un üçte ikisi düzeyine ulaşılması anlamına geliyor.

- Başarıda "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" büyük rol oynadı

Türkiye'nin salgın sürecinde rakiplerinin karşısında elde ettiği bu başarıda, Bakanlığın haziranda başlattığı ve dünyada ilk ve en kapsamlı uygulama olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" büyük rol oynadı.

Sertifikayı 50 oda ve üzeri tüm oteller için zorunlu hale getiren Bakanlık, programı dünyaya tanıtmak, ziyaretçilerine güvenli bir tatil için Türkiye'ye gelebileceklerini anlatmak için yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttü.

Ayrıca, yurt dışında söz sahibi olan kanaat önderlerinin ve seyahat hareketlerine yön veren tur operatörlerinin Türkiye'de seyahat etmelerini sağlayan Bakanlık, sertifikasyon programını ve tesisleri tanıtıyor; onların sosyal medya üzerinden kendi ülkelerinde bu sistemi anlatmalarını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Haziran 2020 itibarıyla Almanya, Fransa, Ukrayna, Hollanda, Rusya, Japonya, Danimarka gibi yaklaşık 25 ülkeden 750'ye yakın basın mensubu, seyahat profesyoneli ve kanaat önderini Türkiye'nin çeşitli destinasyonlarında ağırladı. Yılı sonuna kadar yaklaşık 1500 kişi, 2021'de ise 3 bin 500 kişinin daha ağırlanması planlanıyor.

Salgın sürecinde dijital reklamları da sürdüren Bakanlık, 54 farklı film ile 57 ülkede dijital reklam kampanyası yaptı. İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna gibi başlıca 14 ülkede ise televizyon reklamlarıyla Türkiye'nin farklı destinasyonları ve Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı tanıtıldı.

Alınan tüm tedbirler, uygulamaya konulan programlar ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri başta Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna gibi ana pazarlar olmak üzere pek çok ülke vatandaşının tatilleri için Türkiye'yi tercih etmelerini sağladı.

- Son tanıtımlarda Türkiye'nin sahil bölgelerinden ibaret olmadığı vurgulanıyor

Tüm pazarlarda olduğu gibi sertifikasyon uygulamasının Ukrayna pazarında da tanıtılması ve Ukraynalı ziyaretçiler nezdinde ülkemizin farklı destinasyonlarının ön plana çıkarılması elde edilen bu artış grafiğinde önemli rol oynuyor.

Bakanlık tarafından son yapılan tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin sadece sahil bölgelerinden ibaret olmadığı vurgulanarak İstanbul, Kapadokya, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi destinasyonlara da yer veriliyor.

Bu çerçevede, 2020 yılında Ukrayna'nın en fazla izlenen 20 televizyon kanalında 5 bin GRP'ye ulaşan Türkiye reklamları yayımlandı. Ülkenin önde gelen dergilerinde Türkiye'nin destinasyonlarını tanıtıcı 38 sayfalık reklam ve duyurular okuyucu ile buluşturuldu.

Yine Facebook ve YouTube gibi çevrim içi mecralarda da Türkiye'nin reklamlarına yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha 65 yaş ve üstü için kısıtlama yolda
11 Kasım 2020 18:55		 Kamu denetçileri belli oldu
11 Kasım 2020 17:04
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Kasım 2020 15:10		 Bir ilde daha 65 yaş üstüne korona kısıtlaması
11 Kasım 2020 14:43
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
11 Kasım 2020 13:31		 HES kodu olmayanlar bu ile giremeyecek
11 Kasım 2020 13:03
Bakanlıktan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
11 Kasım 2020 11:22		 Vali'den işsizlik yorumu: Mesele işsizlik değil iş beğenmezliktir
11 Kasım 2020 10:35
Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak
11 Kasım 2020 09:22		 Vakalar arttı, korona olan binalara uyarı yazısı asılacak
11 Kasım 2020 09:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Bir ilde daha 65 yaş ve üstü için kısıtlama yolda18:48 - Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı18:44 - Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Güvenli Turizm Programı' olumlu sonuç verdi18:40 - Hacettepe Üniversitesi aşı deneylerine yeniden başladı18:30 - Hamile eşini öldürdü, 'intihar etti' dedi18:23 - Demokrat Partili il başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:21 - Borsa İstanbul'dan 4 rekor18:20 - AK Partili Çelik'ten, İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarına yalanlama18:17 - Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sona erdi18:15 - Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı18:13 - Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız18:08 - Yılmaz Özdil'e, Hulusi Akar'a hakaretten hapis cezası
18:06 - Karataş'taki tanker kazasında ölü sayısı 5 oldu17:59 - Erdoğan'ın açıklamasından sonra altın 472 TL'ye geriledi17:51 - İYİ Partili Özdağ'dan, Akşener'e 'HDP ile anayasa çalıştın' eleştirisi17:48 - Erdoğan: İyi olacak inşallah17:48 - ABD'li kuruluş açıkladı. Kumaş maske etkili mi?
17:45 - Genel Kurulda bugün, kamu başdenetçisi seçilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Erdoğan'dan, Berat Albayrak ve yeni kabine açıklaması
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Erdoğan'ın açıklamaları ile sert düşen dolar, 7,87 TL'den kapattı
Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Benzine 19 kuruş zam yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 2
tesel-ya 2
şerife bacı 1
memurlar net gece tayfası 10
10 Kasım 4
Kütüphane faresi 2
alexander sorloth 1
zencefil 1
suç 1
En çok güldüğüm kadın oyuncu 2
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam