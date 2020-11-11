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2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti.
 11 Kasım 2020 19:22
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2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesini istemişti.

Bakan Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği bu öneri, bugün yapılan 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oturuma video konferans yöntemiyle katıldı.

Sağlık çalışanlarının toplumlar için giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıdığını, hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yüklerinin de arttığını belirten Koca, kendilerine düşenin ise sağlık çalışanlarının üzerlerine düşen yükü hafifletmek ve yaptıkları fedakarlıkları layıkıyla ifade etmek olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının insanlık önünde onurlandırılması gerektiğine işaret eden Koca, "İçinde olduğumuz pandemi döneminde onların daima yapageldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecindeki özverilerini göz önüne alarak 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerisini Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilettiklerini hatırlatan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Genel Merkezinin desteği, üye ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların katkılarıyla önerinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Destekleri için herkese teşekkür eden Bakan Fahrettin Koca, "En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Dışişlerinden, 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine ilişkin açıklama:

Dışişleri Bakanlığı, 2021'nin "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesi kararının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen zorlu mücadelede en ön saflarda görev alan fedakar sağlık çalışanlarına yönelik ortak minnet ve şükran duygularının uluslararası alandaki tezahürü olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin önderlik ettiği uluslararası çabalar neticesinde 2021'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini anımsatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu karar, Kovid-19 salgınına karşı verilen zorlu mücadelede en ön saflarda görev alan fedakar sağlık çalışanlarına yönelik ortak minnet ve şükran duygularının uluslararası alandaki tezahürüdür." ifadesi yer aldı.

Ayrıca, açıklamada, 9-14 Kasım'da düzenlenen 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde alınan karara dair sürecin, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından iş birliği içinde yürütüldüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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